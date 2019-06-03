مصرع 3 أطفال وإصابة شخصين في حريق منزل في الشرقية

لقي 3 أطفال مصرعهم، فيما أصيب شخصان، مساء الأحد، في حريق بمنزل بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل في قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير.

انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، للسيطرة على النيران، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي وأسفر عن مصرع 3 أطفال، إثر إصابتهم باختناقات وإصابة شخص باختناق وإصابة آخر، إثر سقوط جردل مياه عليه أثناء محاولة الأهالي المشاركة في الإطفاء.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنهم نقلوا ضحايا الحريق إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وجرى التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة المستشفى.

جار تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.