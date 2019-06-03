حالة الطقس اليوم الاثنين 2- 6- 2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، ومناطق جنوب الصعيد، بينما ستكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي ستنشط علي خليج السويس ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 22 37

الإسكندرية 22 31

مطروح 19 28

العريش 21 29

شرم الشيخ 28 39

قنا 27 42

الأقصر 27 45

أسوان 30 44

حلايب 31 34

درجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 44

المدينة المنورة 30 43

القدس 20 30

أبوظبي 29 40

الكويت 29 45