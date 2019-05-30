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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي

صور| مائدة طولها 2 كيلو متر.. حفل إفطار "شهداء العاشر من رمضان"

عاجل| حبس 4 من مشجعي الزمالك بتهمة الانضمام لألتراس "وايت نايتس"

عاجل| حبس 4 من مشجعي الزمالك بتهمة الانضمام لألتراس "وايت نايتس"

عاجل| وفد أمني بريطاني يتفقد مطار القاهرة الدولي

عاجل| وفد أمني بريطاني يتفقد مطار القاهرة الدولي

محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد تزامنا مع عيد الفطر المبارك

محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد تزامنا مع عيد الفطر المبارك

استنفار أمني بمسقط رأس شهيد الشرطة اللواء جمال شكر في الغربية

استنفار أمني بمسقط رأس شهيد الشرطة اللواء جمال شكر في الغربية

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ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

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هل أداء "الجمعة اليتيمة" في رمضان قضاء للصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

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حازم منير يفضح أكاذيب "رايتس ووتش": لها أهداف سياسية

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