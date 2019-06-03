دراما رمضان زمان| هوانم جاردن سيتي.. حكايات رومانسية بخلفية تاريخية

يعتبر مسلسل "هوانم جاردن سيتي" أحد كلاسيكيات الدراما التليفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا، لتميزه بتقديم لون جديد من الدراما في ثوب رومانسي، ما جذب العديد من المشاهدين لمتابعته باهتمام كبير.

قدم المسلسل في جزأين، الأول في شهر رمضان عام 1997، ويسرد المسلسل قصص حب رومانسية بخلفية تاريخية وسياسية، تبدأ في العهد الملكي حول الحياة الاجتماعية لشخصيات العمل والمشاكل التي يتعرضون لها حتى وصول الأحداث إلى قيام ثورة يوليو عام 1952 والمتغيرات التي طرأت على الطبقات الاجتماعية المختلفة بتلك الفترة.

وتميز المسلسل بالطباع الهاديء في سير الأحداث ونقل الحياة الأرستقراطية عن طريق العائلات التي تمثل سير الأحداث خلال المسلسل، وضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

المسلسل من بطولة "حسين فهمي، صفية العمري، عبلة كامل، هشام سليم، عزت أبو عوف، أحمد خليل" ومن نجوم الزمن الجميل "مديحة يسري، ليلى فوزي"، ومن تأليف منى نور الدين، وإخراج أحمد صقر.

وتميز المسلسل بجاذبية وعذوبة أغنيتي تتر البداية والنهاية، بصوت الفنانة هدى عمار، وكلمات الشاعر سيد حجاب وألحان وموسيقى تصويرية للمسلسل الموسيقار راجح داوود.