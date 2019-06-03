قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالى ما جرى توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح اليوم الإثنين، هو 131217 طنا.

وأشار إلى أنه يجري الاستلام من خلال 23 منفذا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وكان المحافظ أعلن أنه يجري سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم.