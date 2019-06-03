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رئيس حديقة الأورمان: تقسيم العاملين وقص النجيل استعدادا للعيد

رئيس حديقة الأورمان: تقسيم العاملين وقص النجيل استعدادا للعيد

"حقوق الإنسان" تستلم 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة انقلاب تركيا

"حقوق الإنسان" تستلم 546 شكوى من قضاة سجنوا بعد محاولة انقلاب تركيا

ضبط شخصين بحوزتهما 3 كيلو هيروين أفيون في الإسكندرية

ضبط شخصين بحوزتهما 3 كيلو هيروين أفيون في الإسكندرية

مرصد الأزهر يستعرض جهود 4 سنوات منذ افتتاحه: أصدّرنا 30 كتابا

مرصد الأزهر يستعرض جهود 4 سنوات منذ افتتاحه: أصدّرنا 30 كتابا

صفعة جديدة لرئيس الزمالك.. النيابة ترفض دعواه ضد "عمومية الأهلي"

صفعة جديدة لرئيس الزمالك.. النيابة ترفض دعواه ضد "عمومية الأهلي"

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