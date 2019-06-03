اقتادت أجهزة الأمن في الجيزة صباح اليوم، محام إلى نيابة بولاق الدكرور في مجمع محاكم تاج الدول في إمبابة، لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زوجته أمام اولاده قبل نحو شهرين بسبب خلافات أسرية بينهما، وذكرت التحريات أنّ المتهم هشم رأس زوجته بعد تعديه عليها بالضرب لمدة نصف ساعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، أمام أولادهما الثلاثة، داخل شقة الزوجية.

وعرض المتهم الساعة الأولى من صباح اليوم، ومثل أمام محقق النيابة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية امام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وأكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة ضباط ادارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من صبي يدعى أدهم السيد (16 عاما)، يفيد بمقتل والدته على يد والده داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة لسيدة تدعى صفاء (46 عاما) ربة منزل، متزوجة منذ نحو 17 عاما، من محام يدعى السيد (48 عاما)، وأنّ هناك خلافات بينهما منذ عدة سنوات.

وأضافت التحريات والمعاينة، أنّ مناظرة الجثة أثبتت أنّ هناك تشهم في الرأس نتيجة التعدي عليها بالضرب بـ"خشبة"، وأثار سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، وبمناقشة أولادهما الثلاثة "أدهم وعبدالرحمن ومصطفى"، أكدوا أنّ وراء قتل والدتهما والدهما قتلها أمامها بسبب خلافات زوجية بينهما وفرا هاربا من الشقة.

وضبط قوات الأمن المشتبه به واعترف بارتكابه للواقعة، وأمر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.