استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في مكتبه وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها، والقمص جرجس زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء في بنها، والقمص يوحنا وهيب كاهن كنيسة ماريوحنا ببنها، والقس شنودة وهيب كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالرملة، وعدد من مسؤولي الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ورحب رئيس جامعة بنها بالأنبا مكسيموس والوفد المرافق له، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد السعيد، خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية وهو الذي يظهر جليا في الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

من جهته عبر نيافة الأنبا مكسيموس، عن خالص التهنئة لأسرة جامعة بنها وأبناء محافظة القليوبية بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

وأشاد مكسيموس بالدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها لخدمة المجتمع في القليوبية باعتبارها بيت الخبرة في المحافظة وتقدم خدماتها للجميع.