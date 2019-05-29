تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من الكليات بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة مروة مصطفى الأستاذ بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد بسيونى الأستاذ بقسم الإقتصاد بكلية التجارة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى راشد الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة مشيرة عزت الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم رئيسا لقسم علم الحيوان بالكلية، وتعيين الدكتور سعد شعراوى أستاذ الفيرولوجيا بكلية الطب البيطرى رئيسا لقسم الفيرولوجيا بالكلية.