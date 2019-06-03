أعلنت جمهورية مالي اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشؤون الدينية في مالي، ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من مالي، وعليه فإنّ اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "مالي اكتياليتي" نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية في مالي، أنّه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي، فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس في مناطق مختلفة من التراب المالي.

وكانت مالي قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أنّ أثبتت رؤية الهلال حينها.