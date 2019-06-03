رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 49 ملاحظة بمخالفة في آخر حلقتين الـ"29 و30" من مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح، منهم 24 لفظًا سوقيًا.

ونص التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، على أنَّ الحلقة 29 تضمنت 16 لفظًا سوقيًا "الحيلة بيتصل، حاجة شمال، حوار مراتك، طرمخة، يفيص، خلع، يا نهار أسود، مش واكل، الزبالة ده، هتستهبل، اظبط يا آدم، يالهوي، جبت الزفت، في ستين داهية، مافهمتش".

بينما تضمنت بالحلقة الثانية، 8 ألفاظ سوقية وهي: "لبش، هيتفرم، مرقدالي، مطمرش فيكي السم الهاري اللي بنضربه سوا، حيوان، حيوانة، أوسخ بني آدم، هتطلع نجس، يا...الكلب".

وأوضح التقرير، وجود 9 مشاهد عنف في الحلقتين، ومشهدي تدخين، ومشهد مخدرات، و4 مخالفات لعدم احترام القوانين، و9 مخالفات لعدم إحترام اللغة العربية.