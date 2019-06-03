تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض سرقة شقة في منطقة الزمالك، وتبين أن وراء الجريمة حارس عقار، القي القبض عليه وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لمأمور قسم شرطة قصر النيل من "ربة منزل" باكتشافها سرقة (بعض المجوهرات والمشغولات الذهبية، ساعتين يد) من داخل الشقة سكنها بعقار كائن بمنطقة الزمالك دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار سكن المبلغة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، فصوص ألماظ خاصة بخاتمين من المجوهرات المستولى عليها، عدد 2 مينا خاصة بالساعتين المستولى عليهما).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأنه في وقت سابق قام بشراء وتغيير كالون باب شقة المُبلغة بناءً على طلبها وقيامه باصطناع مفتاح، وأضاف بأن المبلغ المالي قيمة بيع المشغولات الذهبية لدى عميله (مالك محل فضيات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "سيئ النية")، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات السرقة، وتخلصه من المفتاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم ضبط الأخير، وبمواجهته قرر قيامه بصهر المسروقات وتحويلها إلى سبائك، وأرشد عنها (تزن حوالى 250 جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.