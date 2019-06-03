تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من إحباط مخطط تشكيل عصابي إجرامي من 4 أشخاص جلبوا أقراص مخدره "ترامادول"، بغرض توزيعها على عملائهم من المدمنين خلال العيد بمحافظة المنوفية.

ونجحت قوات تأمين الطريق الإقليمي بنطاق القليبية من ضبطهم، والعثور بحوزتهم على 1170 قرص من عقار الترامادول المخدر وسلاح أبيض "مطواة"، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ خدمة الطريق الإقليمي -نزلة الطريق الزراعي – بمركز بنها من ضبط "محمود.ع . م" (عامل)، و"مصطفى. م. م" (سائق)، و"أحمد. خ. ا"، و"عاطف. ع. ع" (عامل)، وجميعهم من محافظة المنوفية وذلك حال توقفهم على جانب الطريق مستقلين السيارة رقم "30893 ملاكي" كفر الشيخ ملك "محمد. ع. م" (مستأجرة) قيادة الثاني.

وبمواجهتهم اعترافوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع والسياره لتسهيل تنقلاتهم.