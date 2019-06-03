يعقد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.