كشف ضباط قطاع الأمن العام لغز اختفاء طالب يعمل سائقا لتوك توك بقليوب.

تبين أن جار الطالب قام باستدراجه وقتله بمعاونة اثنين آخرين لسرقة التوك توك وبيعه.

كان مركز شرطة قليوب قد تلقى بلاغا من "ر . ح" 48 سنة سائق، مقيم بدائرة المركز"، بخروج ابنه "سائق توك توك 14 سنة" للعمل على المركبة الخاص به وعدم عودته تبين من تحريات قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع أن وراء اختفائه "م . ع" 20 سنة عاطل مُقيم دائرة مركز قليوب "جار المتغيب" و "ع . م" 21 سنة حلاق، "ع . ر" 21 سنة عامل، - مُقيمان بدائرة مركز الخانكة وأنهم نفذوا الجريمة لسرقة التوك توك وبيعه.

تم التوصل للمتهمين بعد العثور على "شال" خاص بأحدهم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا وقرروا قيامهم بالاتفاق على استدراج المجنى عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وقتله خشية افتضاح أمرهم ولتنفيذ ذلك قام الأول بالاتصال بالمجنى عليه وطلب منه توصيله إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته ولدى وصولهما لمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة؛ استقل صحبتهما الثاني والثالث وأثناء سيرهم قام الأول بخنق المجنى عليه باستخدام شال قماش "أعده سلفاً" وطعنه بمطواة بالرقبة والظهر وأودى بحياته عقب ذلك قاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها وسط زراعات التين دائرة مركز الخانكة وقاموا ببيع التوك توك لسائق "أمكن ضبطه" نظير مبلغ 4 آلاف جنيه، أرشدوا عن الجثة والتوك توك والأداة المستخدمة.