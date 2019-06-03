قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تعديل مواعيد عمل المخابز وزيادة حصة الغاز لـ30 ألف أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين، حيث سيتم تعديل مواعيد المخابز إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان مع العمل على توفير الخبز خلال أيام عيد الفطر المبارك وتشغيل عدد كافي من المخابز، وذلك لتوفير الخبز للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك مع توفير الدقيق الخاص بالمخابز أيام العيد، وتوفير السلع التموينية لصرفها في أيام العيد من خلال البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية بدائرة المحافظة.

أضاف المحافظ، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2019، وتوفير سلعة البوتاجاز وإضافة 30 ألف أسطوانة لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز من خلال زيادة المعروض وتشغيل المستودعات أيام العيد، وجرى التأكد من توافر السولار والبنزين وتشغيل محطات الوقود خلال أيام العيد، إضافة إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المديرية صباحية ومسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك للعمل على حل أي مشكلات تموينية تحت إشراف المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، ووكيل المديرية.

تابع المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة فرعية ونوباتجية صباحية ومسائية خلال أيام العيد لتلقي أي شكاوى تموينية والعمل على حلها فورا كما تم إخطار جميع الإدارات التموينية بتنفيذ التوجيه الوزاري رقم 9 لسنة 2019م، لتيسير العمل بالمطاحن والمخابز بدائرة المحافظة، كما جرى تكليف الإدارات الفرعية بتشكيل حملات تموينية صباحية ومسائية خلال أيام العيد بالإضافة إلى حملات ديوان عام المديرية.