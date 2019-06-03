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"المترو" يشارك في احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال 57357

"المترو" يشارك في احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال 57357

"المترو" تعلن خطة التشغيل خلال العيد.. و1202 رحلة بالخطوط الثلاثة

"المترو" تعلن خطة التشغيل خلال العيد.. و1202 رحلة بالخطوط الثلاثة

الصادق: تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء في حدائق القناطر الخيرية

الصادق: تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء في حدائق القناطر الخيرية

ضبط 12 عنصر إجرامي في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 12 عنصر إجرامي في حملة أمنية بالقليوبية

توريد 178 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع الدقهلية

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