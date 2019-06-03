أكد المدير العام لشركة روس آتوم الروسية أليكسي ليخاتشيوف، أن موسكو تقترح بناء محطة الطاقة الكهروذرية في السعودية، التي تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر -1200" من جيل "3+"، ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ليخاتشيوف، قوله ردا على سؤال حول مستقبل التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية: "المشروع الرائد، الذي نقترحه لشركائنا هو محطة الطاقة الكهروذرية على أساس تكنولوجيات "في في إي إر –1200" (مفاعل الماء المضغوط)​​​، هذا يعتبر أحدث التكنولوجيات من جيل

"3+"، التي تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات الأمنية المعاصرة، وهذه التكنولوجيا اكتسبت تجربة ناجحة في روسيا"، وأضاف ليخاتشيوف أن "روس آتوم" تعتبر الشركة الوحيدة في العالم، التي تقدم ليس فقط تكنولوجيات المفاعلات المعاصرة من جيل "3+" فحسب، بل تقوم ببنائها بشكل متسلسل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت شركة "روس آتوم"، قد صرحت الشهر الماضي، بأنها تشارك في إجراءات المناقصة، التي أعلنتها الحكومة السعودية لبناء مفاعلات عالية السعة، وتجري محادثات أيضا حول التعاون المحتمل فيما يتعلق بمفاعلات صغيرة السعة وتكنولوجيات ذرية غير متعلقة بالطاقة.