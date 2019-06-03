نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، حفل إفطار مجمع لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدار البنين للرعاية الاجتماعية بالزقازيق، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها اليوم، أنّ حفل الإفطار شهد تسليم كأس الدورة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت بين فرق مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتسليم شهادات الدورات التدريبية من الاتصالات على أعمال الكهرباء والإلكترونيات، وتوزيع ملابس العيد والعيديات والهدايا على الأطفال، وتخلل الحفل فقرات فنية لأبناء مؤسسات الرعاية.

يذكر أنّ دار البنين في الزقازيق بين المؤسسات التي تم تطويرها في إطار البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى في وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.