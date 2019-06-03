قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّه فخور بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لأنهم اللاعبين الأساسين في امتحانات الصف الأول الثانوي، موجهًا الشكر للعاملين والموظفين.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، بديوان عام الوزارة؛ لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام: "نتحدث عن تطوير التعليم برياض الأطفال منذ سبتمبر الماضي وهذه الدفعة تلتحق بالصف الثاني الابتدائي حاليا".

وتابع "شوقي": "الموقف العام يؤكد أن مصر بدأت في تطوير المنظومة بشكل كامل، وهناك كتب جديدة من أول الباقة للغة الإنجليزية والعربية وطريقة جديدة للتدريس والتعامل مع الطلاب منتشرة في كل المدارس الحكومية، وإن كانت بشكل أكبر في المدارس اليابانية، والنظام الجديد هدفه الرئيسي بناء الإنسان المصري ومبنى على مواصفات معينة موجودة في استراتيجية مصر 2030".

وأوضح "شوقي": "الجيل الجديد الذي بدأ هو الأمل الأكبر لمصر ويتم تعليمه بشكل مختلف ونعمل مع منظمات كثيرة مثل اليونيسيف التي أخذنا منها المهارات الحياتية المعترف بها، ومصر أول دولة في العالم تطبق هذه المهارات".