افتتحت الحكومة اللبنانية اليوم، المرحلة الأولى من توسعة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في وقت ينتظر لبنان هذا العام، صيفا حافلا بالسائحين.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس، إنّ اللبنانيين سيلمسون جميعا التغيير الذي سيحدث بعد الانتهاء من أعمال التوسعة، التي تشمل 3 مراحل، بينما أكد وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان، أنّ "الموسم السياحي في لبنان سيكون حافلا بالزوار"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت مخطط توسعة مطار بيروت لرفع قدرة استيعابه من 6 ملايين إلى نحو 10 ملايين مسافر، بتكلفة نحو 200 مليون دولار، وقالت الحكومة إنّ التوسعة تشمل إعادة النظر في التصميم الداخلي والخارجي لمبنى المسافرين الحالي في المطار، واستحداث جناح جديد للمسافرين من خلال استخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له.

وتدرس الحكومة اللبنانية خطة طويلة الأمد، من أجل إعادة بناء المطار للوصول إلى طاقة استيعابية قدرها 20 مليون مسافر سنويا، وكانت وزارة الأشغال اللبنانية أعلنت في وقت سابق، أنّ المرحلة الثانية من التوسعة تبدأ نهاية شهر سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء فصل الصيف.