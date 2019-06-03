اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج الفعاليات الفنية التي تطلقها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عقب إجازة عيد الفطر، والتي تأتي مواكبة لاستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية التي تقام في الثامنة مساء على المسرح المكشوف خلال الفترة من 12 حتى 20 يونيو الجاري تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا وتتميز بتنوع مضمونها وتوجيهها للشباب من مختلف الأعمار، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء هم على التوالي فريق مسار إجباري، علي الحجار، تامر عاشور، فرقة وسط البلد، فرقة تكسير شرقي، الموسيقار هشام خرما، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي ونسمة محجوب.

وأكد رئيس الأوبرا، أنه تم إعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفي الذي يتواصل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ويشمل العديد من المفاجآت الفنية كما يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتي تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.