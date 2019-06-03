أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها بذلت كل الجهود لتقوية شارة البث الارضي؛ ليغطي كل محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة، حيث تعاون قطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى بتحديث مراكز البث والإرسال لتقوية البث الأرضي؛ استعدادا لنقل كل فعاليات ومباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر هذا الشهر الجاري.

وأكدت الهيئة أنها تمتلك حق البث الأرضي لكل الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية، التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون وأن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون، وتتمنى الوطنية للإعلام لجماهير الكرة المصرية مشاهدة ممتعة وللمنتخب المصري التوفيق والفوز بالبطولة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر.