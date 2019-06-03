وقعت المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عقود تمويل 15 مشروعًا لتشجيع التعاون بين الشركات والجهات البحثية.

وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن فوز تلك المشروعات بإجمالي قيمة تمويل 10 ملايين و800 ألف جنيه .

ووفقا لبيان صادر عن "إيتيدا"، فإنه يشارك في تلك المشروعات أكثر من 11 جهة أكاديمية وبحثية و5 من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من إجمالي 50 مشروعا كانت تقدمت للدورة 25 من تمويل المشروعات البحثية المشتركة لمبادرة (ITAC).

وتستهدف مبادرة "أيتاك" دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تشجيع التعاون بين الشركات والجهات البحثية؛ بهدف تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تضع الشركات المصرية في موقع متقدم في أسواق القطاع محلياً وعالمياً.

وتتنوع المشروعات التي جرى تمويلها في فعاليات هذه الدورة، وتدور المجالات البحثية للمشروعات حول تكنولوجيا إدارة الطاقة، وحلول الحوسبة السحابية لقطاع الصحة، وتحليل البينات الكبيرة، وأشباه الموصلات والإلكنترونيات في مجال انترنت الأشياء، وأنظمة الاتصالات والتعلم الإلكتروني، وغيرها.

ومن ضمن المشروعات البحثية التي جرى توقيع عقد تمويلها مقترح لتنفيذ بحث متقدم (ARP) من شركة فيداترونيكس مصر، بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة أسوان تحت عنوان (Infinity LED Driver) وهو مشروع لتصميم محول قدرة متكامل طويل الأجل للمصباح الليد باستخدام تقنيات تحكم متقدمة تعتمد على الحقن التوافقي مما يسهم في خلق تطبيقات ومنتجات الكترونية متنوعة للمنازل والمنتجات الطبية والسيارات وغيرها.

كما جرى توقيع مشروع واحد في فئة تطوير المنتجات، و10 مشروعات من فئة البحوث المبدئية، و3 مشروعات أخرى من فئة البحوث المتقدمة.

وبلغ عدد مشروعات التعاون البحثية التي جرى تمويلها من خلال مبادرة "أيتاك" 158 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 104 ملايين جنيه، شارك فيها 22 جامعة وأكثر من 80 شركة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 2006.

وتعتمد مبادرة (ITAC) بالأساس على تشجيع التعاون بين الضالعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والجامعات والمراكز البحثية من خلال إيجاد حلقة وصل بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية، واحتياجات السوق من ناحية أخرى، ما يؤدي إلى إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري ككل.