قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن مواقع الاستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة، تسلمت 129302 طن و392 كيلو جرام من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 32709 طن و594 كجم من القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 33690 طن و195 كجم من المحصول حتى صباح اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209460 طن من محصول القمح.