يشهد موسم عيد الفطر هذا العام منافسة شرسة بين عدة أفلام تختلف بين الدراما والكوميدي والأكشن، ومن أبرز أفلام الموسم فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 أصدقاء، يشكلون عصابة للسطو على السفن باسم هجامين البحر، وبعد تنفيذ عملية السطو على شحنة ألماس كبيرة، يقرر أحدهم أخذ أموال العملية والهروب للمغرب، فيحاول باقي العصابة الانتقام وتصفية الحسابات.

ويعرض الفيلم في القاهرة في سينمات التحرير، نايل سيتي، اوديون، كوزموس، عمدا الدين، كريم، مترو، ليدو، الرحاب، جالكسي، سينما مول العرب، سينما أمريكانا بلازا، سينما مول مصر، الهرم، سينما داندي مول، سينما كايرو مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما بوينت 90، سينما كايرو فيستيفال، سينما جولف سيتي، سينما الماسة، سينما ميراج مول.

وفي الإسكندرية بسينمات سان ستيفانو، جرين بلازا، كيروسيز، مترو، ستراند، دنيا اسماعيلية، ستراند، فريال، العجمي ستار، بورتو مارينا، دنيا اسماعيلية، سيتي سنتر كارفور، مجمع سموحة، زهران سموحة، مارسليا.