ساعات قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق موسم عيد الفطر، الذي يأتي بمشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية ذات الميزانية الضخمة، التي تتنافس على كعكة الإيرادات خلال أيام العيد، لكن لا تقتصر الأفلام المعروضة على الشاشات في المجمعات التجارية على الأفلام المصرية فقط، بل هناك مجموعة من الأفلام الأجنبية المعروضة، خاصة أنّ الأفلام المصرية لا تتجاوز 5 أعمال.

وفيما يلي أبرز الأفلام الأجنبية المعروضة في السينمات خلال موسم العيد:

Aladdin

هو النسخة الحيّة من فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل الاسم ذاته، وأُنتج في العام 1992، وتولى المخرج جي ريتشي إخراج النسخة الجديدة من الفيلم، بطولة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، والنجم العالمي ويل سميث، ونعومي سكوت ومروان كنزاري.

وحقق الفيلم إيرادات حول العالم قدّرت بـ445 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته في مصر إلى مليوني جنيه، بينما لم تتجاوز ميزانيته 183 مليون دولار.

Godzilla: King of the Monsters

فيلم رعب تأليف وإخراج مايكل دورتي، يتناول قصة اكتشاف وجود الديناصور الهائل جودزيلا من خلال إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات، ويشارك في بطولة الفيلم سالي هوكينز، فيرا فارميجا وكيلي شاندلر.

وصلت الميزانية الإنتاجية للفيلم إلى 200 مليون دولار، بينما حقق في أول أيامه بدور العرض السينمائي حول العالم 179 مليون دولار، وتم تصنيفه للعرض للجمهور تحت تصنيف عمري (+12).