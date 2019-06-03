داليا البحيري تشارك "راعي مصر" في توزيع ملابس عيد الفطر بالصعيد

شاركت الفنانة داليا البحيري مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، يوما في توزيع ملابس عيد الفطر ببعض قرى محافطة المنيا الأكثر فقرا.

وقالت البحيري إنه "سعدت بمشاركتي مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، لما يقدمونه من عمل إنساني يحدث فارق واضح في حياة المعدمين بالصعيد".

ودعت البحيري كل مقتدر على المشاركة مع مؤسسة راعي مصر للتنمية في دعم الأنشطة ومشاركة المؤسسة في توفير حياة إنسانية، لكل فقير معدم.

وزارت البحيري أيضا أحد مستشفيات راعي مصر المتنقلة، وكذلك عدد من البيوت المعدمة في الصعيد.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه "سعدنا بمشاركة الفنانة داليا البحيري ودعمها للمؤسسة حيث وزعت راعي مصر ملابس عيد الفطر المبارك على حوالي 2650 طفل تقريبا من أفقر الأيتام على مستوى الصعيد".