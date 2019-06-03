اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الإعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%، بحسب بيان عن المحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 70 ألف 566 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 69 ألفا و326 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر، 59 ألفا 715 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 84.62%، فيما حصل 150 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.