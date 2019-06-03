كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

وشدد على ضمان وصول مياه الشرب الى أطراف الشبكات والقرى والتجمعات السكنية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.