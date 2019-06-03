تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال النظافة والتشجير بكورنيش النيل بمدينة قنا، استعدادا لاستقبال المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك، يرافقه الأستاذ اشرف انور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تابع المحافظ خلال جولته أعمال زراعة وتقليم الأشجار ووجه بضرورة الاهتمام بري وتقليم وتهذيب الأشجار وأحواض النجيل بشكل منتظم وأعطى تعليماته بزيادة حاويات وصناديق القمامة وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما وجه محافظ قنا مسؤولي مدينة قنا وإدارة الكورنيش بنقل المراكب النيلية المتواجدة بالكورنيش إلى المرسى النيلي الجديد ليظهر الكورنيش بالمظهر الجمالي اللائق، وتفقد المحافظ المسافة الواصلة بين كورنيش النيل ومرسي البواخر النيلية والتي تبلغ حوالي 300 متر، حيث وجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة بتلك المنطقة واقتلاع الأشجار القديمة وزراعة أشجار جديدة وتجهيزها بحيث تكون متنفسا لأهالي مدينة قنا على النيل.