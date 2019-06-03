أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة، للعرض على منصة watch it أولا بأول ووفق الحقوق التي حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة.

وجاء في بيان للشركة، أنه "استمرارا لجهودها في حماية المحتوى الإبداعي المصري وحقوق المبدعين، تؤكد الشركة على النقاط التالية:

أولا – أن شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في أرشيف التلفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامي، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى

ثانيا – تعلن شركة watch it أنها تسعى من خلال توقيع الاتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامي المصرى وحقوق المبدعين المصريين، وفتح آفاق جديدة لعرض كواليس الأعمال الدرامية ولقاءات المبدعين والنجوم وفق القانون وبالتوافق مع الجهات المنتجة.

ثالثا – تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى المصري، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا ، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائي المصري في العالم.

رابعا- الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الابداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين.

خامسا– ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما، كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية في مصر

سادسا– تعلن شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها في صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفني، عموما بما يحمي القوة الناعمة المصرية الآن وفي المستقبل".