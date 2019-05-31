اختار كتاب مصر، أعضاء جمعية مؤلفى الدراما العربية، بشير الديك، رئيسا لمجلس إدارة الجمعية خلفاً للراحل محفوظ عبد الرحمن، وأبو العلا السلامونى نائبا لرئيس المجلس، وذلك خلال اجتماعهم، مساء الخميس (30 مايو)، في مقر اتحاد الكتاب.

وقرروا خلال الاجتماع أيضا، استمرار صلاح المعداوى أميناً عاما، وأيمن سلامة سكرتيراً للجمعية.

جاء ذلك، بعد مناقشات ومداخلات من الحاضرين، حيث كان من أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر والكاتب محمد الغيطى والكاتب إبراهيم محمد على وبشير الديك وأبو العلا السلامونى والكاتب أيمن سلامة والدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر.

وأصدر المجتمعون من كتاب مصر أعضاء الجمعية، البيان التالي:

"تعلن جمعية مؤلفى الدراما، والتى تضم خيرة عقول مصر من مؤلفيها، بأنها على ثقة تامة فى البيان الذى أصدره تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين، والخاص بحصول منصة watch it على حق استغلال المواد الفنية الموجودة بمكتبة ماسبيرو، والتى تضم تراثاً وفكرًا لكبار مؤلفى الدراما من الراحلين والموجودين على قيد الحياة".

وأضافت في بيانها: "وتعلن الجمعية عن ثقتها فى أن حقوق هؤلاء لن تذهب هباء، وتثمن على الجهد الذي يبذله تامر مرسي في سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين".

واسطردت: "ولما كانت الجمعية منوط بها تحصيل حق الأداء العلنى لكتاب الدراما، فهى تأمل فى تفعيل القوانين الخاصة بحق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى، والمطبقة فى العالم بأكمله عدا مصر، وتهيب بأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مناقشة هذه القوانين، وتشريع ما يستلزم لتنفيذ هذا الأمر".

واختتم البيان: "كما ناقشت الجمعية الواقع الدرامى الحالى فى رمضان، وما وصلت إليه، ونحن بصدد إعداد مؤتمر عام بالاشتراك مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك لوضع دراسة للنهوض بمستوى النص الدرامى والعودة إلى سيناريو المؤلف الواحد صاحب الفكر الإبداعي".