"الأوقاف" تحذر من تعليق لافتات التهنئة الشخصية بالعيد

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من أي محاولة لاستخدام ساحات العيد لأي أغراض حزبية أو شخصية أو سياسية أو تعليق أي لافتات دعائية تحت أي ذريعة أو مسمى.

وقالت، في بيان، اليوم، "كما نحذر من تعليق لافتات التهنئة الشخصية سدا للذرائع، حتى لا نخرج بالمسجد عن رسالته السامية، حيث يقول الحق سبحانه: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)، ويقول سبحانه: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)".

كما حذرت من أي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها الوزارة، كذلك من محاولة أي شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو أداء خطبة العيد.