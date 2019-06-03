"الإفتاء": لم تثبت لنا رؤية هلال شهر شوال

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أنها استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الإفتاء، فإنه "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ".

وفي البيان تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وقال بيان الإفتاء: "بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير".