تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

مصادر بـ"الإفتاء": الرؤية الشرعية للهلال لا تكون سوى لحظة غروب الشمس

مصادر بـ"الإفتاء": الرؤية الشرعية للهلال لا تكون سوى لحظة غروب الشمس

في اليمن: عيد الفطر الثلاثاء.. وعند الحوثيين الأربعاء

في اليمن: عيد الفطر الثلاثاء.. وعند الحوثيين الأربعاء

ياباني يقتل ابنه الانعزالي خوفا من إلحاقه الأذى بالأبرياء

ياباني يقتل ابنه الانعزالي خوفا من إلحاقه الأذى بالأبرياء

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات مصيف بلطيم لعيد الفطر

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات مصيف بلطيم لعيد الفطر

محافظ كفر الشيخ يكلف بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الوسطاني

محافظ كفر الشيخ يكلف بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الوسطاني

«عيدية الحكومة» للمواطنين: قانون العلاوة الجديدة يصل محطة البرلمان

«عيدية الحكومة» للمواطنين: قانون العلاوة الجديدة يصل محطة البرلمان

اختيارات الوطن

"يا ليلة العيد زاولتينا".. سخرية عبر "سوشيال ميديا" بسبب "هلال الفطر"

"يا ليلة العيد زاولتينا".. سخرية عبر "سوشيال ميديا" بسبب "هلال الفطر"

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

رمضان زمان.. الصوم على المسامير

رمضان زمان.. الصوم على المسامير

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

"بر لآخر نفس".. "شريف" رفض ترك والدته في حريق بطنطا وتوفي معها

الأكثر قراءة

عاجل