أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك ألقابا مزيفة تستخدم لطمس الحقائق أو جبر النقائص أو ملء الفراغ النفسي، لتكون غطاء وهميا مزيفا لمن لا غطاء له ولا ثقة له في نفسه ولا قدراته، وبعضها قد يصل إلى درجة الجرائم التي يحاسب عليها القانون.

وحذر الوزير، في تصريح له، أن بعض المواقع المشبوهة تسهم في هذا التزييف، ودورنا جميعا ولا سيما وسائل الإعلام المحترمة المقدرة، هو وضع الأمور في نصابها وتسميتها بمسمياتها، وعدم استخدام ألفاظ أو ألقاب فضفاضة ومطاطة وعائمة مثل خبير أو مفكر ونحو ذلك على غير سند قانوني ما لم يكن صاحبه معينا فعلا خبيرًا بإحدى الجهات المتعمدة رسميا المعتبرة في مجال اختصاصه، ناهيك عن ألقاب فضفاضة مثل: من علماء الأزهر والأوقاف، دون ذكر صفتهم الوظيفية الحقيقية الرسمية، كـ"إمام مسجد أو مفتش مساجد أو مدرس بالمعاهد الأزهرية أو معيد بكلية كذا أو أستاذ بكلية كذا من واقع وصفه الرسمي"، دفعا لإعطاء بعض المدعين أكبر من حجمهم الطبيعي، بما يرتد سلبا على بناء الوعي، بل ربما يسهم في تزييفه، بتضخيم بعض الأشخاص وإعطائهم ما لا يتناسب وقدرهم العلمي أو الفكري أو الثقافي.