أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بقصر السفر خارج البلاد في الزيارات الرسمية بما في ذلك زيارات رئيس الجمهورية، على رؤساء التحرير ومندوبي الصحف وحدهم، ولا يتم السفر بالنسبة للسادة رؤساء مجالس الإدارات، ترشيدا للإنفاق وتفعيلا لقرارات الإصلاح المالي.

وقررت الهيئة أن يكون السفر للمؤسسات الصحفية الرئيسية الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن يقتصر على اثنين فقط من المؤسسات الأربعة المذكورة، من ضمنهما رئيس تحرير الإصدار الرئيسي، ومراسل متخصص في الشؤون الخارجية بالبلد المعنية بالزيارة ويجيد لغتها.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار والحصول على موافقتها، وكذلك إخطارها ببدلات السفر وما في حكمها.