أنهت الحكومة كل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز غرف عمليات بالوزارات لمتابعة احتفالات الشعب المصرى بحلول عيد الفطر، والتدخل السريع حال حدوث أى معوقات تؤثر على احتفالاتهم، وتجهيز الحدائق والمتنزهات، وتوفير كل وسائل المواصلات، والخدمات المميزة خلال عطلة العيد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة تأمين طبى شامل خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تشمل زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 2227 سيارة مجهّزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم على إلغاء كل الإجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى.

وأضافت الوزارة أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة، عن طريق مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وفى السكة الحديد ومترو الأنفاق، تم انتهاء جميع صيانات القطارات، وزيادة عدد الرحلات، وتعديل مواعيد بعضها، وتوفير الخدمات المميّزة للركاب المسافرين.

وأكد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وجرى عمل مجموعات بالمحطات، لمتابعة أى معوقات وحلها، مشيراً إلى زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك، وأن مواعيد القطارات ستمتد حتى الثانية صباحاً حتى آخر أيام عيد الفطر.

"الصحة" توفر 2227 سيارة إسعاف مجهزة.. و"المترو" يعمل حتى الثانية صباحاً.. و"السياحة": نسبة الإشغال 100%

وأعلن قطاع الفنادق بوزارة السياحة حالة الاستعداد القصوى لإجازات عيد الفطر المبارك. وكشف مصدر مسئول بالوزارة أن هناك حملات تفتيشية سيقوم بها مفتشو الوزارة على فنادق الجمهورية للتأكد من توافر إجراءات الصحة والسلامة بها، والالتزام بالضوابط التى وضعتها الوزارة للمعايير الفندقية والبيئية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الكثير من فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة حصلت على تصاريح من الوزارة، لإقامة حفلات فنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال إجازات عيد الفطر ستتراوح من 85 إلى 90%، موضحاً أن أعداد المصريين خلال عيد الفطر أقل من العام الماضى بسبب ارتفاع الأسعار بغالبية فنادق الـ4 و5 نجوم، مشيراً إلى أن غالبية السياح الموجودين حالياً بالمدينة من الألمان.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة»، إن حجوزات المصريين رفعت نسب الإشغال بشرم الشيخ إلى نحو 75% خلال العيد، فيما ستصل نسب الإشغالات بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى إلى 100%، نتيجة قربها من القاهرة وعدد من مدن الدلتا.

وقال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك ما يقرب من 10 آلاف جمعية أهلية أنهت كل استعداداتها قبل عيد الفطر، من تقديم مساعدات نقدية وعينية لـ7 ملايين أسرة تقريباً.

وأضاف «عبدالقوى» أن المساعدات تمثلت فى كسوة العيد من خلال تنظيم المعارض للأسر الفقيرة بالمجان، وتنظيم معارض أخرى بسعر التكلفة، بالإضافة إلى المساعدات النقدية وكعك العيد، وإحياء صلاة العيد وتوزيع لعب وهدايا على الأطفال. ورفعت أجهزة محافظة الجيزة والقاهرة حالة الطوارئ، خاصة مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب الأحياء والمراكز والمدن.

وقامت المحافظة بتجهيز كل الحدائق والمتنزهات وصيانتها من جانب الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتأهيلها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان، للمرور على المخابز والأسواق العامة والمطاحن، للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات.

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالانتشار الميدانى والنزول إلى الشارع، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء بحزم.

وقال الدكتور سيد حسين، رئيس حديقة الأورمان، إنه تم تقسيم المهندسين والفنيين والعمال على ساعات العمل حتى يستمر سير العمل ولا يتأثر، وذلك استعداداً للعيد، كما تمت مخاطبة مديرية أمن الجيزة لتأمين الحديقة من الخارج والتدخّل إذا حدثت أى مشكلة، وكذلك المرور والإسعاف والحماية المدنية.

وأضاف «حسين»، أنه تم تنظيف الحديقة من متبقيات معرض الزهور خلال شهر رمضان، وتم تجهيز المسطحات الخضراء وقص النجيل ورشه، استعداداً لاستقبال الزوار، مؤكداً أن الحديقة تفتح أبوابها منذ الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً، لافتاً إلى أنه يُمنع دخول السيارات خلال أيام العيد لتوفير مساحات أكبر للجمهور.

وقال المهندس محمد الصادق، رئيس حدائق القناطر الخيرية، إنه تم تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار، وتنظيف وصيانة دورات المياه والكهرباء، كما تم التنسيق مع الشرطة والصحة والمحافظة والمسطحات المائية لتوفير الأمن للجمهور، مضيفاً أنه تم عمل معسكرات تتبع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الجمهور، وكذلك تطوير البرجولات والمقاعد للزوار، استعداداً للعيد.