ابن أصول الحلقة 29: والد حمادة هلال يوصيه بمعاملة شقيقه بالحسنى

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ابن أصول"، بترك "صولا" والتي تلعب دورها الفنانة سوزان نجم الدين، لمنزل "رشدي" بعدما اكتشفت حقيقته التي أخفاها عنها خلال الحلقات السابقة من زيجاته المتكررة، ودفع جمال، مايا، من أعلى إحدى السلالم ولفظت أنفاسها الأخيرة، فيما تم القبض على "سيف" بالخطأ.

وتوالت أحداث الحلقة 29 بذهاب "هشام" والذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال، إلى أخيه "جمال" وعرض عليه الفيديو الذي يؤكد ارتكابه لواقعة مقتل "مايا" وهدده بإعادة أموال الأول أو إبلاغ السلطات المختصة بمن قتل "مايا".

فيما اتصل شقيق "رحمة" بـ"ناني" وأخبرها بضرورة الحصول على أموالها أو تذهب لتشتكي إلى "صولا" مافعلته الأخيرة، بينما دخل والد "هشام" في وعكة صحية ونقل على إثرها للمستشفى وأوصى "هشام" بضرورة المعاملة الحسنة مع أخيه "جمال".