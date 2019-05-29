انتهت الحلقة 23 من مسلسل "ابن أصول"، بذهاب "خميس" شقيق، "نعمة" والذي تعلب دورها الفنانة أيتن عامر، لـ"هشام" والذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال، وحدوث مشادات بينهما أثناء طلب الأول من الأخير تطليق أخته، استعاده والد "هشام" للفيلا وطرد زوجته القديمه ونجلها ما أدى لدخول "هشام" في غيبوبه.

وبدأت الحلقة 24 من المسلسل، بخروج "هشام" من المستشفى وذهب بصحبة والدته حتى يستقروا في منزل "نعمة" بعد طردهم من الفيلا الخاصة بهم.

ومع توالي الأحداث؛ تزداد حلقات المسلسل سخونة وتعقيدا، حتى ذهب خال "صولا" والتي تلعب دورها الفنانة سوزان نجم الدين وأخبرها بنيته الزواج من "أم رحمة" في الفيلا، ومع توالي الأحداث تبين حصول "صولا" على قرض كبير من أحد البنوك وبات من الضروري تسديده، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي يجذب المشاهدين.