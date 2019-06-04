عمرو سعد: ابني لغز فيلم حملة فرعون

حرص الفنان عمرو سعد على حضور العرض الخاص لفيلمه "حملة فرعون"، والمقام حاليا بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال عمرو سعد، على هامش العرض الخاص، إن نجله لغز الفيلم، مشيرًا إلى أنه مشروع نجم كبير، وعن الصعوبات التي مر بها أكد أنه "بذل مجهودا كبيرا للغاية في التدريبات والمشاهد، لأن كل مشهد من مشاهد الفيلم ماستر سين".

"حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.