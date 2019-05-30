بركة| الحلقة 24.. عمرو سعد يواجه الموت بعد ضربه بالنار

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون، من مسلسل بركة، الذي يذاع عبر قناة cbc، العديد من الأحداث بينها إطلاق النار على بطل العمل الدرامي عمرو سعد.

وعقب إطلاق النار على بركة، سارع أهله والعصابة من أجل نقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته نظرًا لخطورة موته على أفراد رجال كساب.

ذكاء بركة في الاحتفاظ بالفيديوهات على أحد البرامج الإلكترونية، جعل حياته مهمة بالنسبة لأفراد العصابة، ليجلبوا له طاقم أطباء من ألمانيا لإخراج الرصاصة من كتفه.

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة "كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله"، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور الأحداث في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.