نظمت محافظة القاهرة بقيادة نائب المحافظ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان الألف مسكن من البائعة الجائلين.

وتواجد عدد كبير من العناصر الأمنية بقوة على رأسها اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير.

ولم تجمع الحملة بضائع البائعين واكتفت بترحيلهم، الأمر الذي تسبب في أزمة مرورية بالميدان بسبب قطع الطريق من قبل البائعين ولكنهم انتقلوا إلى الشوارع الجانبية حتى انتهاء الحملة.

وكشف مصدر بالحملة رفض ذكر اسمه أن نائب المحافظ كان على رأس الحملة، وأضاف المصدر أنه جارٍ نقل هؤلاء البائعين ناحية الجراج النزهة.

وبسؤاله حول عودة البائعين مرة أخرى، أكد أنه لم يتم الإضرار ببضائع البائعين من أجل نقلهم إلى مكان مناسب لتوفير انسيابية مرورية بالمنطقة.