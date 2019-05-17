أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إيقاف الأعمال لروف مخالف في الحي الرابع بالقطعة 392 بالمجاورة الثانية، والتحفظ على عدد من المعدات ومواد البناء، وجارٍ بحث تكسير السقف والأعمدة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة؛ لمنع المخالفات في مهدها.

وحذَّر المهندس شريف الشربيني المواطنين من القيام بأي أعمال بنائية مخالفة، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مضيفا أنه يجرى رصد المخالفات تباعا من قِبَل رؤساء الأحياء ويجرى إزالتها تباعا.

وفي سياق متصل، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جرى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات من أحد المولات في المدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز في إزالة تعديات الكافيهات على الأرصفة والشوارع.