"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

15 عاما لم تنقطع عادتهم السنوية التي يحرصون باستمرار على تنفيذها في اليوم الأخير من شهر رمضان، أو ما يعرف بوقفة عيد الفطر المبارك، حيث تحرص مجموعة الأصدقاء على التجمع سنويًا في "الإفطار الأخير" لشهر رمضان المعظم.

وفي شهر رمضان الجاري، اتفق إياد يسري وأصدقاؤه على الإفطار سويًا في يوم 29 رمضان، والذي كان من المقرر أن يكون "الإفطار الأخير" في الشهر، وفقا للحسابات الفلكية، ليتجمع 32 صديقا سويًا في مركز الكشافة البحري بمنطقة بحري بالإسكندرية، "إتجمعنا زي كل سنة ما بنتجمع ونفطر آخر يوم في رمضان مع بعض".

وعقب الإفطار السنوي المعتاد والجلوس معًا، في انتظار إعلان رؤية واستطلاع هلال شهر شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، اكتشف إياد وأصدقاؤه، خريجي عشيرة الجوالة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن الإفطار الأخير كما اعتقدوا، لم يكن كما ظنوا ورتبوا، بعدما أعلن وزير الأقاف أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المعظم.

"اتكعبلنا كلنا" كلمتان وصف بهما "إياد" نتيجة الإعلان المفاجئ والصادم، بعدما كان ينتظر الجميع أن يكون الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أصيب الجميع بـ"لخبطة" بسبب اختلاف الترتيبات، "معانا واحد كان نازل من برج العرب مشوار كبير وعنده محل أدوات كهربائية اضطر يرجع يفتحه".

لم يكن صاحب محل الأدوات الكهربائية صديق إياد الوحيد الذي سارع للحاق باليوم الجديد في شهر رمضان، "معانا واحد كمان عنده محل أكل كان هيقفل بالليل هيجري عشان يفتح تاني"، وعلى الرغم من عودة الأمل بعد انتشار شائعات بإعادة الرؤية مرة أخرى، إلا أنها تبخرت مع التأكيد على ما تم إعلانه في البداية، ليعلق إياد على صورة الإفطار قائلًا، "فطار الوقفة اللي ماطلعتش وقفة.. اتغفلنا أحلى تغفيلة".