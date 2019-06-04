شهدت الحلقة 29 من مسلسل هوجان لمحمد عادل إمام اعتراف هشام لهوجان أن لميس تعطي نور أقراصا مخدرة، حتى يتمكن منها الإدمان وتستطيع السيطرة عليها، وأكد هشام لهوجان خيانة لميس للباد معه، وأنه سجل خيانة لميس صوت وصورة ويعطي الفيديوهات لهوجان مقابل أن يخلى سبيله.

وذهب هوجان إلى شقة نور اللباد ليتمكن من إقناع نور بالعلاج من الإدمان واصطحابها إلى مركز علاج الإدمان، ويتخذ حورس خطوة مهمة فى حياته الشخصية بالتقدم للزواج من بطة سلامة، ويبادر هوجان بتقديم الشبكة والفرح ومستلزماته هدية على نفقته الخاصة لحورس وبطة باعتبارهما أشقائه .

وأقنع لطفى الحراق نوجا بنقل ملكية شركة الحراق لها، كهدية منه لها فى الظاهر، إلا أنه كان يريد التخلص من نوجا ومن تهم الديون الواقعة على الشركة، وخرجت منة زوجة الحراق الثانية للقاء هوجان بعد أن سمعت حديث نوجا والحراق عن مقتل أبو زيد الورداني، وطلبت من هوجان مليون جنيه مقابل معلومة قتل لطفى الحراق لأبو زيد، ولكن نوجا كانت تراقبها وقامت بتصويرها لتؤكد للحراق خيانة منة للتخلص منها.

ويتحد كمال اللباد ولميس ومحمود وبهلول والحراق ووردة ونوجا ضد هوجان فى جلسة للتخطيط والتدبير للتخلص منه نهائيا، وينجح هوجان فى التصدي لمحاولة قتل ويتمكن من قتل كل المجرمين المكلفين بقتله بعد اقتحامهم بيته.

وينطلق هوجان إلى مستشفى علاج نور ويصحبها لشقتها وينقل ولده وكرم إلى شقة نور ليكونوا فى مكان أمان، في الوقت الذى ذهب فيه النقيب علي للقبض على والده محمود لتورطه فى قتل سميح.

وبعد القبض على نوجا بسبب ديون الشركة، ذهب الحراق لوردة لطلب الزواج منها، لتطلب منه أن يكونوا شركاء فى الآثار الذى سرقه الحراق من بهلول، يتخلص كمال اللباد من لميس بالقتل بعد أن أرسل له هوجان فيديو خيانته له مع هشام.