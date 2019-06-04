إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات على رؤية هلال العيد بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من إحدى قري النوبارية بمحافظة البحيرة، بجروح فى مشاجرة جراء خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم الأربعاء، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول كل من "ش.ع.ا"، 42 عاما، و"أ.ش.ع"، 17 عاما، و"ج.ا.ع"، 29 عاما، من إحدى قري النوبارية، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس.

وتبين للرائد محمود يونس رئيس مباحث غرب النوبارية، حدوث مشاجرة بين طرفين، جراء خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم الأربعاء.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، مساء اليوم، أنها استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الإفتاء، فإنه "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ"، وعليه يكون أول أيام عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء.