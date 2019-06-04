قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، إن المجلس يعلم جيدًا انه لا يوجد أغلى من فقدان الأرواح، مشددًا على أن الوطن غال والحفاظ عليه غال أيضًا ويتطلب التضحيات من الجميع.

وأوضح البرهان في كلمة له منذ قليل وجهها للشعب السوداني الثورة منذ إطلاقها مهرت بدماء الشهداء القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية المسؤولة عن أمن وحماية الوطن وما انحازت لهذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها لأن السبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم فيه شعب السودان وحده.

وأكد البرهان أن القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطار التفاوض بمحاولة إخسار القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يفرض فيه رأي واحد يفتقد للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي.

وشدد البرهان على أن اقتصار الشرعية والتفويض لا يأتي إلا بصندوق الانتخابات، معلنًا أن المجلس العسكري اتخذ القرارات الآتية:

1-إبرام ما تم من اتفاق وإيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

2-الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز الـ9 شهور من الآن بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

3-تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي:

-محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه.

-التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة بما يؤكد من استتباب السلام وعودة النازحين لقراهم.

-تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.

-كفالة الحريات العامة وتمكين حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وشدد البرهان على أن المجلس العسكري على عهده منذ البيان الأول لتسليم مقاليد الحكم لمن يرتضيه الشعب وهذا ما خرج من أجله الشباب وضحى من أجله المئات ولن يقف عقبة أمام تحقيق رغبة الشباب الثائر الذي يستحق أن يعيش في وطن حر ديموقراطي على حسب تعبيره.

وتابع: "إننا نعدكم في التحقيق في أحداث اليوم وندعو النيابة العامة لتولي ذلك الأمر كما يؤكد المجلس العسكري بدعوة الجميع لإعلاء قيمة الوطن وإشاعة روح التسامح وبث الطمأنينة".