تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

«السيسى» فى يوم أفريقيا: تمسكنا بوحدتنا يحقق حلم «الآباء المؤسسين» بـ«قارة مزدهرة»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه ليس أمامنا سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، موضحاً أن القارة منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين فى بناء أفريقيا المستقبل، فى إطار تعاونى وشراكات مستدامة.

السيسي يؤكد لـ البرهان مساندة مصر لخيارات الشعب السوداني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة تلتها جلسة مباحثات موسعة.

التعليم: اليوم استئناف امتحانات الصف الأول الثانوي

تستأنف اليوم الأحد الموافق 2019/5/26 امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 لمادة الرياضيات في الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.

احتراق 9 سيارات فى انفجار خط الغاز أثناء تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

احترقت 9 سيارات ومركبة توك توك فى انفجار خط غاز طبيعى فى منطقة راغب، غرب الإسكندرية، أمس، دون خسائر بشرية، فيما تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأغلقت شركة الغاز الطبيعى المحبس العمومى.

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

"الإعلاميين": وقف بسمة وهبة لمخالفة "ميثاق الشرف" وعدم تقنين أوضاعها

قال الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة أتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

قاتلة طفلها في شرم الشيخ تمثل جريمتها أمام النيابة العامة

قررت النيابة العامة في جنوب سيناء، حبس قاتلة طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، واصطحب فريق من نيابة شرم الشيخ الأم القاتلة إلى مسرح الجريمة لعمل تمثيل الجريمة التي ارتكبتها، أمس الأول، واستمعت النيابة إلى أقوالها والتي قالت فيها "ثمة خلافات عائلية مع زوجها السابق هي التي دفعتها لارتكاب الواقعة، حيث قام والد الطفل بتهديدها بأخذه الطفل؛ ليعيش مع زوجته الثانية، ويحرر له شهادة ميلاد".

مصرع أمين شرطة على يد شقيقه في الغربية

شهدت قرية شبرا بلوله التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مساء أمس واقعه مقتل أمين شرطة في العقد الرابع من عمره على يد شقيقه باستخدام "منجل" في مشاجرة على أثر مشادات كلامية نتيجة خلافات عائلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي السنطة المركزي.

الأهلى يرفض التراجع عن تهديده بالانسحاب من الدورى.. ويقترب من لاعب «النجوم»

رفضت إدارة النادى الأهلى كل المحاولات، خلال الساعات الأخيرة، من أجل إثنائها عن القرارات التى أصدرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ مساء الجمعة، والذى شهد تهديداً بالانسحاب من البطولة حال تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية وحفظ حق النادى الأهلى المشروع فى الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين الحالى والمقبل، وبما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادى بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.

كواليس الساعات الأخيرة فى معسكر الزمالك قبل النهائي الافريقي

يكشف الوطن سبورت عن كواليس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي في برج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في العاشرة مساءا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية، وحرص رئيس نادي الزمالك على الاتصال بالفريق للاطمئنان على أحواله الفريق قبل مواجهة نهضة بركان وإيصال رسالة للاعبين مفادها أن الفوز فى مباراة اليوم ضرورى للغاية لحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي وأن التاريخ سيذكرهم والمكافآت الخيالية في انتظارهم.