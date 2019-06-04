سيد الغضبان يكشف كواليس الإذاعة المصرية في نكسة يونيو مع منى سلمان

يحل الكاتب الصحفي سيد الغضبان، ضيفًا على الإعلامية منى سلمان في برنامج "أثير العمر"، المذاع عبر إذاعة ‏‏"أصوات أون لاين"‏‏.

ويكشف الغضبان خلال الحوار كواليس الإذاعة المصرية أثناء نكسة 5 يونيو عام 1967، حيث كان يشغل مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية في هذا الوقت، ويكشف ما حدث في كواليس الإعلام والإذاعة في فترة ‏النكسة، ولماذا ألصقت بالإذاعة المصرية تهمة تضليل الرأي العام العربي، وإغراقه في أحلام اليقظة.‏

كما يحكي الإذاعي القدير كواليس اليوم السابق لتنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر داخل الإذاعة المصرية قبل وبعد إلقاء خطاب ‏التنحي، وحقيقة تظاهرات يومي 9 و10 يونيو الشهيرة، وكيفية اختفاء بيان زكريا محيي الدين وعدم إذاعته على الناس، وحقيقة إخفاق ‏المشير عبد الحكيم عامر في الوصول إلى ميكروفون ماسبيرو الذي كان يقيم حكومات ويسقط أخرى بامتداد العالم العربي.‏