سيد الغضبان يكشف كواليس الإذاعة المصرية في نكسة يونيو مع منى سلمان

يحل الكاتب الصحفي سيد الغضبان، ضيفًا على الإعلامية منى سلمان في برنامج "أثير العمر"، المذاع عبر إذاعة "أصوات أون لاين".
ويكشف الغضبان خلال الحوار كواليس الإذاعة المصرية أثناء نكسة 5 يونيو عام 1967، حيث كان يشغل مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية في هذا الوقت، ويكشف ما حدث في كواليس الإعلام والإذاعة في فترة النكسة، ولماذا ألصقت بالإذاعة المصرية تهمة تضليل الرأي العام العربي، وإغراقه في أحلام اليقظة.
كما يحكي الإذاعي القدير كواليس اليوم السابق لتنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر داخل الإذاعة المصرية قبل وبعد إلقاء خطاب التنحي، وحقيقة تظاهرات يومي 9 و10 يونيو الشهيرة، وكيفية اختفاء بيان زكريا محيي الدين وعدم إذاعته على الناس، وحقيقة إخفاق المشير عبد الحكيم عامر في الوصول إلى ميكروفون ماسبيرو الذي كان يقيم حكومات ويسقط أخرى بامتداد العالم العربي.