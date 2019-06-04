بث مباشر| صلاة العيد في المسجد الكبير بالعاصمة الروسية

قصد عدد كبير من مسلمي روسيا "الجامع الكبير"، اليوم، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة الروسية "موسكو".

ونشرت فضائية "روسيا اليوم" بثا مباشرا لاستقبال "الجامع الكبير" أعدادا من المسلمين المقيمين في روسيا والجالية المسلمة المقيمة في موسكو.