صرح المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنّه جارِ استكمال تنفيذ أعمال مركز الشباب بمنطقة الامتداد بالمدينة، على مساحة 16000 م2، وبتكلُفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، إذ تم تسليح الطبقة السفلية للّبشة المسلحة لأساسات حمام السباحة في المركز، وكبس أعمال التغذية والصرف للحمام.

وقال رئيس الجهاز إنّه تم الانتهاء من الحدادة المسلحة لأساسات حمام السباحة، ووضع water stop وتجهيزه للصب الخرساني، تمهيدا لاستكمال باقي الأعمال بالمركز.

وأكد رئيس الجهاز أنّ مدينة المنيا الجديدة تشهد نشاطا ملحوظا في أعمال الزراعة وتطوير الميادين، وتنفيذ شبكات الري، وجارِ العمل في مشروع رفع كفاءة أعمال الزراعة وتشجير الطرق الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة.